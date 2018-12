Langenhagen

Die Wasserwelt an der Theodor-Heuss-Straße in Langenhagen hat während der Weihnachtstage und zum Jahreswechsel eingeschränkte Öffnungszeiten. So hat die Einrichtung zwar am zweiten Weihnachtstag von 10 bis 20 Uhr und am Neujahrstag von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Gleichwohl bleiben sowohl Hallenbad wie auch Sauna am 24., 25. und 31. Dezember geschlossen. An den übrigenTagen gelten die regulären Öffnungszeiten. Weitere Informationen gibt es auf wasserwelt-langenhagen.de im Internet.

Von Sven Warnecke