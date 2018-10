Langenhagen

Zu einer handfesten Auseinandersetzung ist es am Dienstagabend an der Straße Am Pferdemarkt in Langenhagen gekommen. Dabei soll ein ein etwa 30 Jahre alter BMW-Fahrer einen Fußgänger mit Faustschlägen traktiert und leicht verletzt haben. Warum es zu dem Streit kam, steht aktuell noch nicht fest. Der Schläger wird nun von der Polizei gesucht.

Nach Auskunft von Polizeisprecher Patrick Götze ereignete sich der Vorfall gegen 20.40 Uhr in Höhe einer dortigen Tankstelle. Seinen Angaben zufolge gerieten der Autofahrer und der 30 Jahre alte, betrunkene Fußgänger aus bislang ungeklärter Ursache aneinander. In der Folge stieg der Autofahrer aus seinem schwarzen BMW der Dreier-Serie und attackierte seinen Kontrahenten mit der Faust. Anschließend setzte sich der als schlank beschriebene Täter wieder in sein Auto mit hannoverschem Kennzeichen und fuhr davon. Das Opfer konnte den Schläger als etwa gleichaltrigen Mann, vermutlich südländischer Herkunft, beschreiben. Zur Tatzeit war er mit einer schwarzen Jacke und blauer Jeans bekleidet.

Hinweise erbittet die Polizei Langenhagen, Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke