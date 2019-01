Langenhagen

Die Bundespolizei hat am Flughafen Langenhagen zwischen Weihnachten und Neujahr insgesamt acht Haftbefehle vollstreckt. Einer der gestoppten Reisenden kam in Untersuchungshaft, die anderen konnten Gefängnisaufenthalte durch das Zahlen der offenen Geldstrafen in drei- und vierstelligen Höhen abwenden. Die größte Summe musste ein Deutscher begleichen, der wegen sechsfacher Steuerhinterziehung gesucht wurde: 2227 Euro. Der 49-Jährige fiel am 25. Dezember bei der Einreisekontrolle auf, als er aus London zurückkehrte. Sein Bruder konnte das Geld zahlen, sodass der Gesuchte einer 180-tägigen Haftstrafe entging.

Ein 27-jähriger Türke wiederum wurde am Neujahrstag aufgehalten, weil er ohne Führerschein gefahren sein und Urkundenfälschung begangen haben soll. Die Bundespolizei stoppte den Mann bei der Passkontrolle, er durfte seinen Flug nach Adana ( Türkei) nicht antreten. Stattdessen überstellten ihn die Beamten an die Landespolizei, nun soll der 27-Jährige einem Haftrichter vorgeführt werden.

Abgesehen von den acht vollstreckten Haftbefehlen entdeckten Luftsicherheitsassistenten am 28. Dezember ein Butterflymesser und einen Schlagring im Gepäck eines Fluggastes. „Da es sich um verbotene Gegenstände nach dem Waffengesetz handelte, wurden sie beschlagnahmt“, sagt Bundespolizeisprecher Frank Steigerwald. Erst danach durfte der 29-jährige Mann aus der Ukraine nach Kiew fliegen. Gegen ihn wird jetzt zudem ermittelt.

Von pah