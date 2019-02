Hannover

Auf der Autobahn 352 hat sich am Donnerstagmittag nahe der Anschlussstelle Kaltenweide in Fahrtrichtung Dortmund ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem offenbar eine Frau schwer verletzt wurde. Laut Polizei kam es dort gegen 12.40 Uhr zu einem Zusammenstoß von einem 7,5-Tonner und zwei Autos. Die A 352 war deshalb in Richtung Süden für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt. Nach Angaben der Verkehrsmanagementzentrale (VMZ) Niedersachsen ist die Unfallstelle jedoch schon wieder frei geräumt. Die Polizei teilt mit, dass dort nun eine Fahrspur wieder frei geben sei. Ab dem Dreieck Hannover-Nord bilden sich jedoch derzeit laut Polizei und VMZ Staus mit einer Länge von bis zu fünf Kilometern.

Von Ingo Rodriguez