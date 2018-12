Laatzen

Eine seit fünf Tagen vermisste 13-Jährige aus Laatzen ist laut Polizei nach einer intensiven Suche mit Öffentlichkeitsfahndung am Dienstagabend gesund zurückgekehrt. Die Jugendliche erschien demnach abends bei der Polizei in Laatzen und meldete sich zurück. Erst am vergangenen Sonntag hatte die Polizei drei Tage nach ihrem Verschwinden einen öffentlichen Aufruf mit einem Foto der Laatzenerin veröffentlicht. Das Mädchen war am Freitag nicht aus der Schule nach Hause gekommen Zuletzt war die Vermisste am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr von Freunden in der Nähe des Leine-Centers gesehen worden. Nach einer Befragung ihres Umfeldes und weiteren Ermittlungen inklusive der standardmäßigen Handy-Ortung hatte es bis zuletzt keine Anhaltspunkte für ihren möglichen Aufenthaltsort gegeben.

Minderjährige dürften ihren Aufenthaltsort noch nicht selbst bestimmen, und wenn sie verschwinden, werde grundsätzlich von einer Gefahr für Leib oder Leben ausgegangen, teilte das Bundeskriminalamt( BKA) dann am Montag mit. Für die Polizei gelten Kinder und Jugendliche bereits dann als vermisst, wenn sie ihren gewohnten Lebenskreis verlassen haben und ihr Aufenthalt den Sorgeberechtigten unbekannt ist.

Mehr Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Laatzen finden Sie hier in unserem Polizeiticker.

Von Ingo Rodriguez