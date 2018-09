Godshorn

Die Polizei Langenhagen sucht Zeugen für einen Unfall, der sich am Montagabend gegen 21.15 Uhr im Kreuzungsbereich Hauptstraße und Im Moore in Godshorn ereignet hat. Verletzt wurde niemand.

Nach Auskunft von Rüdiger Vieglahn, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, war ein 52 Jahre alter Autofahrer mit seinem Ford Focus auf der Straße Am Moore unterwegs. Allerdings hätte er im Kreuzungsbereich zur Hauptstraße einem anderen Autofahrer die Vorfahrt gewähren müssen. Doch das habe der Mann offenbar übersehen und stieß mit dem Opel Corsa eines 47-Jährigen zusammen. Die Wucht des Aufpralls war so heftig, dass beide Autos in ein dort geparktes Fahrzeug und anschließend gegen eine Grundstücksmauer geschleudert wurden.

Vieglahn beziffert den Schaden auf etwa 18.000 Euro. Zwecks genauer Klärung des Sachverhalts bitten die Ermittler um Hinweise unter Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke