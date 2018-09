Langenhagen Kinderbetreuung - Im Umland werden bis 2020 die Kitaplätze knapp Im Umland werden bis 2020 die Kitaplätze knapp. Mit dem größten Mangel haben Garbsen, Lehrte und Langenhagen zu kämpfen. Die Entwicklung zeichnet sich –wie berichtet – auch in der Stadt Hannover ab.

Kindergärtenplätze wie die in der Kita Lütje Liga in Hannover werden in den kommenden Jahren noch heißbegehrter werden als bislang. Quelle: Foto: Katrin Kutter