Kaltenweide/Langenhagen/Godshorn

Bei dem Zusammenstoß mit einem Auto ist am Mittwoch gegen 15.15 Uhr auf der Kananoher Straße in Kaltenweide ein Motorradfahrer verletzt worden. Nach Auskunft von Alexander Zimbehl, Leiter des Langenhagener Einsatz- und Streifendienstes, musste eine 55 Jahre alte Fiat-Fahrerin hinter einem auf der Straße ordnungsgemäß abgestellten Auto anhalten. Das hat der folgende 51 Jahre alte Biker offenbar übersehen und prallte mit seiner Suzuki in das Heck des Fiat. Der Zweiradfahrer aus Celle stürzte auf die Straße. Er wurde verletzt in eine Klinik transportiert. Den entstandenen Schaden beziffert Zimbehl auf etwa 3000 Euro.

Unfallverursacher macht sich aus dem Staub

Die Polizei sucht zudem Zeugen für eine Unfallflucht, die sich am Mittwoch gegen 20.15 Uhr auf der Tegeler Straße in Langenhagen ereignet hat. Ein 55 Jahre alter Opel-Fahrer hatte dort zuvor sein Auto abgestellt. Als er zurückkehrte, stellte er Schäden an dem Fahrzeug fest. Ein Passant konnte dann erste Hinweise geben. Wie Zimbehl berichtet, soll ein Autofahrer gegen den Opel gefahren und kurz ausgestiegen sein, um sich den Schaden anzuschauen. Anschließend stieg er wieder in sein Auto – es soll sich um einen Mercedes B-Klasse gehandelt haben – und fuhr ohne Schadensregulierung davon, erläutert der Polizist. Der Augenzeuge konnte allerdings anschließend Angaben zu dem Kennzeichen des Autos machen. Die Polizei Langenhagen ermittelt nun wegen einer Verkehrsunfallflucht und sucht weitere Zeugen.

Dieseldiebe zapfen Kraftstoff ab

Die Langenhagener Ermittler fahnden zudem nach mehreren Unbekannten, die am frühen Donnerstagmorgen gegen 2 Uhr versucht haben, aus einem auf einem Firmengelände an der Berliner Allee in Godshorn abgestellten Lastwagen Diesel abzuzapfen und in mitgebrachte Kanister zu füllen. Ein zufällig vorbeikommender Passant störte die Täter allerdings. Diese ergriffen daraufhin die Flucht, ließen aber die Behälter zurück. Eine Fahndung der alarmierten Polizei verlief ohne Ergebnis.

Hinweise erbittet die Polizei Langenhagen unter Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke