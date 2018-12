Kaltenweide

Der Wochenmarkt in Kaltenweide ist immer donnerstags. Auch am 27. Dezember öffnet der Markt von 14 bis 18 Uhr, allerdings mit einem eingeschränkten Angebot. Der darauffolgende Wochenmarkttermin am Donnerstag, 3. Januar fällt aus. Erst am 10. Januar können Kunden wieder frische Produkte auf dem Kaltenweider Platz kaufen. old

