Kaltenweide

Seit Donnerstag ist ein Teil der Kananoher Straße für den Verkehr gesperrt. Wie Langenhagens Stadtsprecherin Juliane Stahl berichtet, musste die Fahrbahnseite in Richtung Wagenzeller Straße kurzfristig gesperrt werden. Dort hatten Mitarbeiter der Stadtentwässerung (SE) zuvor Schäden im Kanalbereich festgestellt. „Gegen Mittag zeichnete sich ab, dass eine Schachtwand beschädigt ist. Um zu verhindern, dass die Fahrbahn absackt, sperrten SE-Mitarbeiter den Bereich umgehend ab“, berichtete die Stadtsprecherin weiter. Woher diese Schäden rühren, steht aktuell noch nicht fest.

Stahls Angaben zufolge soll eine beauftragte Firma am Freitag auf der Kananoher Straße in Höhe des Autohauses eine Baustelle einrichten. Ab diesem Zeitpunkt muss der südliche Fahrstreifen in Gänze gesperrt werden. Die Stadt rechnet mit einer Reparaturdauer von etwa einer Woche. Das hat auch zur Folge, dass der aus Kananohe kommende Verkehr nicht bis zur Wagenzeller Straße durchfahren kann. Er muss umgeleitet werden. Die Umleitung führt über die Lindenstraße und Clara-Schuhmann-Straße. Die Strecke wird ausgeschildert, teilt Stahl mit. Der von der Wagenzeller Straße kommende Verkehr wird nicht beeinträchtigt. Die Sperrung wirkt sich zudem auch auf den öffentlichen Nahverkehr aus. Dazu stimmen sich Mitarbeiter der Stadt mit Vertretern der Üstra ab.

Bereits im März letzten Jahres musste die Kananoher Straße gesperrt werden. Seinerzeit war ein Fremdkörper in einem Abwasserkanal gefunden worden, der entfernt werden musste.

Von Sven Warnecke