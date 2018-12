Langenhagen

Erneut hat die Polizei Langenhagen den Verkehr auf der Walsroder Straße ins Visier genommen. Doch dieses mal standen Alkohol- und Drogenverstöße im Vordergrund. Nach Auskunft einer Sprecherin des Kommissariats hatten ihre Kollegen am Sonnabend zwischen 17 und 23 Uhr an wechselnden Orten auf der Hauptverkehrsachse Fahrzeuge kontrolliert. Dabei wurden 133 Fahrer gestoppt, in der Folge zwölf Ordnungswidrigkeiten registriert. In erster Linie habe es sich um Verstöße gegen die Gurtpflicht gehandelt, sagte die Sprecherin auf Anfrage. Aber auch Alkoholeinfluss am Steuer wurde geahndet.

Bereits eine Nacht zuvor hatten Beamte des Kommissariats auf der Walsroder Straße gegen 1.20 Uhr ein Auto gestoppt. Dabei stellte die Polizei bei drei Insassen Cannabis festgestellt, zwei weitere hatten jeweils ein sogenanntes Einhandmesser dabei. Gegen sie wird nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- und das Waffengesetz ermittelt.

Zuletzt hatte die Polizei Langenhagen mehrere Kontrollen auf der Walsroder Straße gemacht, auch um illegale Autorennen zu ahnden.

Von Sven Warnecke