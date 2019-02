Langenhagen

Die Polizei hat am Dienstag eine zuvor im CCL ertappte Ladendiebin vorläufig festgenommen. Nach Auskunft eines Sprechers des Langenhagener Kommissariats hatten Mitarbeiter eines Bekleidungsgeschäfts die 63 Jahre alte Frau gegen 11.30 Uhr dabei beobachtet, wie sie bei mehreren T-Shirts die Diebstahlsicherung entfernte und die Textilien anschließend in die Tasche steckte. Ohne zu bezahlen, wollte die „Kundin“ dann den Laden verlassen. Die Beschäftigten stoppten die Täterin und riefen die Polizei. Die Beamten entdeckten dann in dem von der Seniorin mitgeführten Rollator fünf in einem anderen Geschäft im City-Center ebenfalls gestohlene Damenhosen. Bei der anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass die Frau bereits einschlägig bei der Polizei bekannt ist. Eine Strafanzeige wurde verfasst, anschließend wurde die Diebin wieder entlassen.

Von Sven Warnecke