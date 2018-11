Langenhagen

Die Ortsfeuerwehr Langenhagen ist am Freitag gegen 8.55 Uhr zu einem Verkehrsunfall an die Bothfelder Straße ausgerückt. In der ersten Meldung hieß es, dass der Fahrer eingeklemmt worden ist. Doch das bestätigte sich zum Glück nicht. Ein Ersthelfer habe den Mann noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte aus dem Wrack befreit, berichtete später Feuerwehrsprecher Christian Hasse.

Nach Auskunft von Polizeisprecher André Puiu verlor der 48 Jahre alte BMW-Fahrer offenbar krankheitsbedingt die Kontrolle über das Auto und kam in Höhe der Bushaltestelle an der Kurt-Schumacher-Allee von der Straße ab. Das Fahrzeug rutschte halb in einen Graben und prallte schließlich gegen ein Brückengeländer. Ein Notarzt musste den Mann reanimieren. Er kam in ein Krankenhaus. Puiu bezeichnete den Zustand des 48-Jährigen als kritisch.

Die Feuerwehr unter der Leitung von Frauke Wegner sicherte das Fahrzeug gegen Wegrutschen und klemmte die Batterie ab. Wegner war mit zwei Fahrzeugen und acht Kräften vor Ort.

Von Sven Warnecke