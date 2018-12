Langenhagen

Die Polizei sucht einen bislang unbekannten Radfahrer, der am Freitagmorgen gegen 7.55 Uhr auf der Grafenberger Straße in Langenhagen eine Fußgängerin angefahren und so zu Sturz gebracht hat. Die Passantin verletzte sich dabei leicht an Knie und Hüfte. Der Radler setzte indes seine Fahrt fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern.

Exakt zu dieser Zeit wurde bei einem Unfall auf der Kastanienallee auch ein Kind verletzt. Ein bislang unbekannter Autofahrer touchierte mit seinem Fahrzeug das Rad des Kindes. Der junge Radler stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Der Autofahrer fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Bei einem weiteren Verkehrsunfall wurde am Freitag gegen 10.25 Uhr auf der Theodor-Heuss-Straße ein Motorradfahrer leicht verletzt. Eine Autofahrerin hatte nach Polizeiangaben dem Biker die Vorfahrt genommen. Der Mann verletzte sich leicht am Arm.

Hinweise zu den Unfallfluchten erbittet die Polizei Langenhagen unter Telefon (0511) 1094215. Weitere Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus Langenhagen finden Sie hier.

Von Sven Warnecke