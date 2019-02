Langenhagen

Mit 2,56 Promille ist ein Autofahrer am Montagvormittag zwischen 9 und 10 Uhr in einer Tiefgarage im Fuhlsbütteler Weg in Langenhagen gegen einen Betonpfeiler gefahren.

Bei der Unfallaufnahme stellten Polizisten nach Auskunft von Kommissariatssprecher Patrick Götze fest, dass der Atem des 70-jährigen Mannes nach Alkohol roch – er musste einen Atemalkoholtest machen. Nach seinen Angaben war er mit dem Auto zuvor in der Stadt unterwegs. Die Polizei ermittelt deshalb wegen Straßenverkehrsgefährdung gegen den Mann.

Weiterfahren durfte der 70-Jährige nicht. Die Polizisten zogen seinen Führerschein ein.

Von Julia Polley