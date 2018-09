Schulenburg/Kaltenweide

Die Polizei Langenhagen sucht Unbekannte, die in den letzten Tagen drei Einbrüche begangen haben. In einem Fall blieb es beim Versuch. Die Tatorte lagen in Kaltenweide und Schulenburg. Nach Auskunft von Rüdiger Vieglahn, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, hatten die Unbekannten am Frieda-Nadig-Weg in Kaltenweide am Donnerstag zwischen 16.35 und 18.35 Uhr ein Fenster eines Doppelhauses aufgehebelt. Sie durchwühlten die Räume und erbeuteten Schmuck. Bei dem Nachbarhaus waren die Täter zwischen 8.50 und 18.45 Uhr aktiv. Allerdings scheiterten die Einbrecher bei dem Versuch, die Haustür aufzuhebeln. Auch das Hochdrücken der Außenjalousie scheiterte. Allerdings wurde diese dabei beschädigt.

In Schulenburg ereignete sich der Einbruch in ein Einfamilienhaus am Roten Weg zwischen Dienstag etwa 19 Uhr und Donnerstag gegen 6.30 Uhr. Die Täter hatten ein rückwärtig gelegenes Fenster aufgehebelt und die Räume durchsucht. Über die Art der Beute und die Höhe des Schadens konnte Vieglahn am Freitag noch keine Angaben machen.

Hinweise erbitten die Ermittler unter Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke