Langenhagen

Mindestens eine Halskette hat ein Unbekannter aus einer Wohnung an der Wilhelm-Busch-Straße in Wiesenau gestohlen. Der Täter gelangte am Dienstag zwischen 10.50 Uhr und 21.50 Uhr über ein im Hochparterre eines Mehrfamilienhauses befindliches Fenster in die Räume. Er hebelte es auf, kletterte anschließend ins Wohnungsinnere und durchwühlte mehrere Schränke.

Die Polizei bittet Zeugen sich beim Kommissariat in Langenhagen unter Telefon (0511) 1094215 zu melden.

Von Julia Polley