Langenhagen

Die Polizei sucht einen Unbekannten, der am Montag zwischen 13.30 und 13.40 Uhr ein auf dem Parkplatz der Kindertagesstätte am Brinkholt abgestelltes Auto aufgebrochen hat. Die 37 Jahre alte Autofahrerin wollte kurz ihr Kind aus der Einrichtung abholen. Nach Auskunft von Langenhagens Polizeisprecher Patrick Götze nutzte der Autoknacker die Gelegenheit, schlug eine Seitenscheibe des Skoda ein und schnappte sich die im Fahrzeuginneren liegende Handtasche. Die Höhe des Schadens stand am Dienstag noch nicht fest.

Hinweise erbittet das Kommissariat Langenhagen, Telefon (0511) 1094215. Weitere Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus Langenhagen finden Sie hier.

Von Sven Warnecke