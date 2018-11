Langenhagen

Die Polizei fahndet nach einer Unbekannten, die am Mittwoch 580 Euro Bargeld gestohlen hat. Nach Auskunft von Langenhagens Polizeisprecher Patrick Götze griff die Frau gegen 14.30 Uhr in einem günstigen Moment in die Registrierkasse eines Geschäftes im City-Center. Mit den Geldscheinen flüchtete sie anschließend.

Zudem suchen die Ermittler Diebe, die zwischen Dienstag etwa 16.30 Uhr und Mittwoch gegen 8 Uhr von einer Großbaustelle an der Stadtparkallee in Langenhagen diverse Baumaschinen sowie Trocknungsgeräte gestohlen haben. Die Polizei beziffert den Schaden auf etwa 3000 Euro.

Hinweise erbittet die Polizei Langenhagen, Telefon (0511) 1094215. Alle Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus Langenhagen finden Sie hier.

Von Sven Warnecke