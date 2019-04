Seit Juli gibt es einen hausärztlichen Bereitschaftsdienst am Krankenhaus Großburgwedel: Mehr als 1000 Patienten nutzten das Angebot in den ersten sechs Monaten. Die Ärzte in Burgwedel, Isernhagen, Langenhagen und der Wedemark müssen nun weniger Notdienste besetzen. Von Patientenseite gibt es allerdings auch Kritik.