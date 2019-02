Langenhagen

Die Polizei sucht Unbekannte, die versucht haben, in eine Wohnung an der Straße An den Kolkwiesen in Langenhagen einzubrechen. Nach Auskunft von Kommissariatssprecher Patrick Götze waren die Täter dazu zwischen Sonnabend gegen 9 Uhr und Montag etwa 7.30 Uhr zunächst auf den Balkon der im Hochparterre gelegenen Wohnung geklettert. Anschließend versuchten die Einbrecher, die Balkontür aufzuhebeln. Doch dabei scheiterten sie und ergriffen daraufhin unerkannt die Flucht. Über die Höhe des angerichteten Schadens an der Tür konnte der Polizeisprecher am Dienstag noch keine Angaben machen.

Hinweise erbittet das Kommissariat unter Telefon (0511) 1094215. Weitere Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus Langenhagen finden Sie hier.

Von Sven Warnecke