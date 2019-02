Langenhagen/Godshorn

Die Polizei sucht Unbekannte, die am Mittwoch zwischen 8.45 und 17.45 Uhr bei einer Erdgeschosswohnung am Söseweg in Langenhagen die auf Kipp stehende Terrassentür geöffnet und anschließend die Räume sowie einige Schränke durchwühlt haben. Nach Auskunft von Polizeisprecher Patrick Götze wurde aber offensichtlich nichts entwendet.

Einbrecher scheitern an Türschloss

Ein zweiter Einbruch ereignete sich am Mittwoch zwischen 11.45 und 12.45 Uhr in eine Wohnung in einem Seniorenwohnheim am Schildhof in Langenhagen. Wie der Polizeisprecher weiter berichtet, hatten Unbekannte die kurze Abwesenheit der Bewohnerin nutzen wollen, um in die Räume zu gelangen. Die Einbrecher hatten bereits einen Teil des Türschlosses entfernt, danach allerdings ihr Vorhaben aus unbekannten Gründen aufgegeben. Die Täter flüchteten.

Autoknacker nutzen kurze Abwesenheit aus

Innerhalb von nur fünf Minuten haben Autoknacker ein Auto vor der Jugendscheune in Godshorn aufgebrochen und das im Fahrzeug liegende Portemonnaie gestohlen. Der Fahrer des BMW hatte am Mittwoch gegen 14.55 Uhr sein Auto an der Straße Alt-Godshorn abgestellt. Als er um 15 Uhr zurückkehrte, entdeckte er die eingeschlagene Seitenscheibe. Den Schaden beziffert Polizeisprecher Götze auf etwa 500 Euro.

Hinweise erbittet das Kommissariat Langenhagen unter Telefon (0511) 1094215. Weitere Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus Langenhagen finden Sie hier.

Von Sven Warnecke