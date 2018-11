Langenhagen

Die Polizei sucht Unbekannte, die am Dienstag in ein Haus an der Hindenburgstraße in Langenhagen gewaltsam eingedrungen sind. Die Einbrecher hebelten zwischen 8.45 Uhr und 11.55 Uhr eine Wohnungstür in dem Mehrfamilienhaus auf. Nach Auskunft von Polizeisprecher Patrick Götze wurden sämtliche Räume komplett durchwühlt. Die Unbekannten erbeuten nach ersten Erkenntnissen der Ermittler Bargeld und Unterhaltungselektronik. Den Schaden beziffert Götze auf etwa 1000 Euro.

Hinweise erbittet das Polizeikommissariat Langenhagen, Telefon (0511) 1094215. Alle Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus Langenhagen finden Sie hier.

Von Sven Warnecke