Langenhagen

Bei einem Einbruch in eine Autowerkstatt an der Walsroder Straße in Langenhagen haben Unbekannte eine Gaspistole erbeutet. Nun suchen die Ermittler die Täter und bitten um Zeugenhinweise.

Nach Auskunft von Langenhagens Polizeisprecher Patrick Götze waren die Unbekannten zwischen Mittwoch etwa 16.15 Uhr und Donnerstag gegen 9.50 Uhr auf das eingezäunte Gelände der Autowerkstatt in der Nähe der Pferdemarkt-Kreuzung gelangt. Anschließend brachen sie den auf dem Areal stehenden und als Büro genutzten Container auf. Dafür wurde zunächst das vor der Tür angebrachte Gitter entfernt und anschließend die Scheibe der Eingangstür mit einer auf dem Gelände gelagerten Autobatterie eingeworfen. Den Ermittlern gegenüber gab der Inhaber der Werkstatt an, dass lediglich eine in dem Container aufgewahrte Gaspistole gestohlen worden ist. Da die Pistole nicht öffentlich mitgeführt wurde, sondern in den Räumlichkeiten lag, sei dafür auch kein sogenannter kleiner Waffenschein erforderlich, sagte Götze auf Nachfrage. Nun bitten die Ermittler unter Telefon (0511) 1094215 um Zeugenhinweise.

Götze berichtet zudem davon, dass seine Kollegen aus dem Streifendienst am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr auf der Angerstraße einen Motorrollerfahrer für eine Kontrolle gestoppt hatten. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 25-Jährige gar nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis ist, da das elektrisch betriebene Vehikel nach Angaben des Fahrers mehr als 30 Stundenkilometer fahren kann. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Von Sven Warnecke