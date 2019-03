Einbrecher steigen in Haus am Steinbrink ein

Langenhagen Langenhagen - Einbrecher steigen in Haus am Steinbrink ein Den Urlaub der Hauseigentümer haben Einbrecher am Steinbrink ausgenutzt: Ob bei dem Einbruch etwas gestohlen wurde, ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Durch ein aufgehebeltes Fenster sind die Einbrecher in ein Wohnhaus am Steinbrink in Godshorn eingestiegen. Quelle: photothek (Symbolbild)