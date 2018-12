Langenhagen

Fleißig packen Joy Mrutzkowski und Angelique Becker Bücher, Kalender und andere Artikel ein, die Kunden zuvor in der Geschäftsstelle von HAZ und NP in Langenhagen gekauft haben. Die zwei Helferinnen sind als Engel verkleidet. Zahlreiche Kunden nutzen den kostenlosen Service am Dienstag. So auch Angelika Bauer-Wullkotte aus Berenbostel. Sie hat Geschenke für ihre Kinder und Enkelkinder gekauft und freut sich, dass sie diese nicht selbst verpacken muss. „Das ist ein toller Service“, sagt sie. „Das spart Zeit.“

Die beiden Engel fahren noch bis zum Wochenende durch die Region. Am Mittwoch packen sie für Kunden in der HAZ/NP-Geschäftsstelle in Neustadt Geschenke ein, am Donnerstag sind sie in Lehrte und am Freitag in Burgdorf. Den Einpackservice können Kunden jeweils von 11 bis 18 Uhr nutzen. Am Sonnabend gibt es den Service dann von 10 bis 14 Uhr in der HAZ/NP-Geschäftsstelle in Hannover, Lange Laube 10.

Bis 18 Uhr gibt es in der Langenhagener Geschäftsstelle im City-Center zudem Glühwein, Kinderpunsch und gebrannte Mandeln für die Kunden.

Von Julia Polley