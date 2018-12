Langenhagen Langenhagen - Entwürfe für neue IGS liegen vor Das Modell für das neue Gymnasium liegt bereits vor. Doch wie soll die neue IGS im Stadtzentrum aussehen? Jetzt liegt eine erste Machbarkeitsstudie für das Gelände vor.

So oder so oder so ähnlich könnte sie aussehen, die neue IGS Langenhagen. Tatsächlich aber sind dies nur erste Entwürfe einer Machbarkeitsstudie, was überhaupt auf die Fläche passt. Quelle: ppp Architekten+Stadtplaner/Stadt Langenhagen