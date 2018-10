Godshorn

Wie das Gras, Gestrüpp und Unterholz auf einer Fläche an der Langenhagener Straße in Godshorn am Freitagnachmittag in Brand geriet, ist noch unklar. Spaziergänger hatten den Flächenbrand auf rund 200 Quadratmetern bemerkt und die Feuerwehr gerufen.

Die Feuerwehr löscht den Flächenbrand an der Langenhagener Straße in Godshorn. Quelle: Stephan Bommert /Feuerwehr

Die Einsatzkräfte aus Godshorn rückten um 14.36 Uhr an die Langenhagener Straße aus und konnten das Feuer mit rund 3000 Liter sogenanntem Netzmittels löschen. Wie Feuerwehrsprecher Stephan Bommert erklärte, handelt es sich dabei um ein Mittel, das dem normalen Löschwasser zugeführt wird, um die Oberflächenspannung des Wassers zu brechen. „Es ist kein richtiger Löschschaum, führt aber dazu, dass das Wasser nicht oberflächlich abperlt, sondern in die Tiefe ziehen kann.“ So konnte schnell Entwarnung gegeben und das Feuer gelöscht werden.

Die Feuerwehr löscht den Flächenbrand an der Langenhagener Straße in Godshorn. Quelle: Stephan Bommert /Feuerwehr

Von Carina Bahl