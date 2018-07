Langenhagen Langenhagen - Feuerwehr löscht brennende Küche Aufmerksamen Anwohnern ist es zu verdanken, dass ein Küchenbrand am Sonnabendmittag glimpflich ausgegangen ist: Sie hörten den Rauchwarnmelder in der Wohnung und alarmierten die Feuerwehr.

Die Feuerwehr hat am Sonnabend eine brennende Küche in einem Mehrfamilienhaus in Godshorn gelöscht. Quelle: Symbolbild