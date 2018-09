Langenhagen

Dramatische Szenen haben sich am Dienstagabend an der Otto-Hahn-Straße in Langenhagen abgespielt. Während eine junge Mutter den Hausmüll aus der Wohnung schleppt, büxt ihr dreijähriger Sohn aus und klettert auf das Dach des dreigeschossigen Mehrfamilienhauses.

Nach Auskunft von Langenhagens Feuerwehrsprecher Christian Hasse ging der Notruf um 19.58 Uhr bei den Ehrenamtlichen ein. Das Stichwort lautete „Kind auf Dach geklettert“. Hasse spricht im Nachgang von einem „brisanten Einsatz“. Seinen Angaben zufolge nutzte der Junge offenbar die kurze Abwesenheit der Mutter für seinen waghalsigen Ausflug. Über ein Fenster gelangte er schließlich auf das Satteldach des Hauses.

Einsatzleiter Karsten Patz brachte sofort die Drehleiter in Stellung, um das Kind vom Dach zu holen. Parallel dazu gingen die Feuerwehrleute über das Dachfenster des Hauses vor. Nach ersten Informationen Hasses gelang es der Feuerwehr in Zusammenarbeit mit der Langenhagener Polizei zum Glück, das Kleinkind dann zurück zum Fenster zu bewegen, um es anschließend in die Wohnung zu ziehen und so in Sicherheit zu bringen. Die Langenhagener Ortsfeuerwehr war mit drei Fahrzeugen und acht Kräften vor Ort. Und allen Beteiligten war nach dem Einsatz die Erleichterung über den glücklichen Ausgang anzumerken.

Von Sven Warnecke