Langenhagen Langenhagen - Feuerwehr rettet Mann aus brennender Wohnung Einsatz am Montagmittag für die Feuerwehrkräfte aus Langenhagen und Krähenwinkel: An der Konrad-Adenauer-Straße schlugen Flammen von einem Balkon im ersten Obergeschoss.

In einer Wohnung an der Konrad-Adenauer-Straße hat es am Montagmittag gebrannt. Die Ursache ist noch unklar. Quelle: Julia Polley