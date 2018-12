Langenhagen

Advent, Advent, ein Lichtlein brennt – in dieses Lied stimmen dieser Tage viele ein, auch unter freiem Himmel an Fackel, Feuerkorb oder Lagerfeuer. Doch wo Flammen sind, entsteht zuweilen mehr Rauch als gewünscht. Und so gesellt sich statt der gewünschten Gemütlichkeit beim Weihnachtsmarkt oder dem Lebendigen Advent auf den Dörfern zuweilen die Feuerwehr in die Runde. Zuletzt geschehen am Sonnabend in einem Hinterhof nahe des Pferdemarktes. Wie dies zu verhindern ist, beschreibt Langenhagens Feuerwehrsprecher Christian Hasse zunächst einmal mit einem einfach klingenden Rezept: „Gesunder Menschenverstand hilft viel.“

Was genau den Qualm über dem eigentlich eher unspektakulären Lagerfeuer verursacht hatte, vermag Hasse nicht zu sagen. „Doch der aufsteigende Rauch gleich in der Nähe der Tankstelle am Reuterdamm war für die unwissenden Passanten Grund genug, uns zu alarmieren“, sagt Hasse, eine Reaktion, die dem Feuerwehrmann sehr recht ist.

Kein Feuer auf ungeschütztem Untergrund

Grundsätzlich, heißt es im Rathaus, kann jeder auf seinem eigenen Grund und Boden ein offenes Feuer anzünden. Vorausgesetzt, dies geschieht in einem Feuerkorb oder einer entsprechenden Feuerstelle. Nicht ratsam sei dagegen das Entzünden eines Lagerfeuers auf einem ungeschützten Untergrund wie beispielsweise auf feuchtem Rasen oder Gehölz. „Dann kann sich übermäßiger Rauch entwickeln“, sagt Stadtsprecherin Juliane Stahl, zudem bestehe die Gefahr, dass sich das Feuer unkontrolliert ausbreite. Viel Rauch provoziere auch die Verwendung von nicht vollends durchgetrocknetem Holz, ergänzt Feuerwehrsprecher Hasse. Ob es unter den städtischen Vorschriften auch eine maximale Größe eines solchen Feuers gebe, war im Rathaus kurzfristig nicht zu ermitteln.

Angemeldet werden müssen offene Feuer bei der Stadt nicht. Es sei denn, es handelt sich größere Angelegenheiten wie beispielsweise das Osterfeuer. Aus behördlicher Sicht macht dabei allerdings nicht die Größe den entscheidenden Unterschied, sondern die Definition des Brenngutes. In der PflAbfVO, der „Verordnung über die Beseitigung von pflanzlichen Abfällen und Treibsel außerhalb von Abfallbeseitigungsanlagen“, ist das Verbrennen pflanzlicher Abfälle klar verboten. „Erlaubt werden Osterfeuer, bei dem ja gezielt Astschnitt gesammelt wird, nur, weil es sich um Brauchtumsveranstaltungen handelt“, erläutert Stahl. Ebenfalls untersagt sind offene Feuer auf öffentlichen Flächen. Ein Feuerkorb vor dem Mehrfamilienhaus scheide deshalb aus. „Die einzige Ausnahme ist das Anheizen eines Grills an den eigens dafür ausgewiesenen Stellen wie beispielsweise am Silbersee“, betont Stahl.

Ein Eimer Sand sollte stets zur Hand sein

Wer also auf seinem eigenen Grund und Boden in einem geeigneten Gefäß möglichst trockenes Holz entzündet, sollte zu guter letzt noch den Kopf heben: „Natürlich muss man auch den Funkenflug beachten“, sagt Hasse. Unter einem Baum oder Strauch sollte auch der beste Feuerkorb nicht stehen. „Und bitte auch einen ausreichenden Abstand von Gebäuden oder anderem brennbarem Material beachten“, sagt Hasse. Wie beim Weihnachtsbaum mit echten Kerzen plädiert Hasse mit einer stets griffbereit stehenden Lösch-Möglichkeit. „Ein Eimer mit Sand ist bei einem Lagerfeuer die beste Wahl, um das Feuer schnell ersticken zu können.“

Von Rebekka Neander