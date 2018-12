Langenhagen Langenhagen - Elisabethkirche: Musiker laden zu Silvesterkonzert ein Abwechslungsreich wird das Silvesterkonzert in der Elisabethkirche: Zu stimmungsvoller Illumination erklingt Jazz, Swing, Flamenco- und Opernmusik. Erstmals dabei: Lothar Krist und Alexander Becker.

Halten eine bunte Mischung an Melodien am Silvesterkonzert bereit: Saxophonist Lothar Krist (von links), Arne Hallmann an der Orgel, Alexander Becker am Kontrabass und Franz Gottwald an der Gitarre. Quelle: Gabriele Gerner