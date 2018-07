Hannover

Nach der stundenlangen Sperrung wegen eines Hitzeschadens hat der Flughafen Hannover hat seinen Betrieb wieder aufgenommen. Gegen kurz nach 6 Uhr landeten die ersten Flieger, als erste Maschine vom Flughafen startete dann gegen 6.30 Uhr eine Maschine nach Amsterdam.

Hunderte Menschen warteten bereits Stunden vor dem offiziellen Betrieb in Schlangen vor den Schaltern. „Es konnte schon vor 6 Uhr eingecheckt werden“, erklärt Flughafensprecher Sönke Jacobsen. Insgesamt seien etwa 80 Flüge von der Sperrung betroffen gewesen. Nicht alle davon seien aber abgesagt worden, einige seien auch nur länger am Boden geblieben.

Zur Galerie Der Flughafen Hannover-Langenhagen macht dicht: Bis 6 Uhr am Mittwochmorgen kann kein Flugzeug landen oder starten. Grund sind Hitzeschäden auf der Nordbahn.

Für die Passagiere, die am Flughafen die Nacht verbringen mussten, wurden Feldbetten im Terminal C aufgestellt. Im unteren Geschoss im Ankunftsbereich saßen auch am frühen Morgen noch Menschen auf den Feldbetten. „Die Lust am Urlaub ist mir fast schon vergangen“, sagt Evelin Wasgar, die seit nachts um 1 am Flughafen sitzt. Die 22-Jährige ist mit dem Auto zum Flughafen gefahren, „auf dem Weg habe ich dann aus dem Radio gehört, dass der Flughafen dicht macht“, sagt sie. Freundin Lisa Trofimtschuk (17) wartete gemeinsam mit ihr seit Stunden am Flughafen: „Feldbetten haben wir nicht mehr bekommen – irgendwie ist das Ganze nicht so toll geplant“, sagt sie.

„Wir haben von unserer Fluggesellschaft Gutscheine bekommen, so konnten wir beim Warten etwas Essen und Trinken“, erzählt Stephanie Geske. Gemeinsam mit ihrem Mann und ihren zwei Söhnen möchte sie in den Urlaub fahren, statt am Strand haben die Geskes ihren ersten Urlaubstag aber auf Feldbetten in Hannover verbracht. „Alle haben sich aber nett um die Gäste gekümmert und versucht, es den Wartenden so gut wie möglich zu machen“, sagt Stephanie Geske.

Nicht jeder Fluggast ist aber so entspannt: Im Terminal C vor den Kontrollen stehen Hunderte Menschen und warten und ungeduldig. Auf die Ansagen der Flughafenmitarbeiter und die Durchsagen aus den Lautsprechern reagieren viele Gäste ungehalten. „Ich kanns langsam nicht mehr hören – warum wird ein Flug, der nach uns dran war, vorgelassen“, ruft ein Mann einer Flughafenmitarbeiterin zu. Viele der Menschen standen bereits um vier Uhr morgens mit großen Koffern am Hauptbahnhof in Hannover und warten auf den Zug in Richtung Flughafen.

Der Schaden auf der Bahn wurde nach Angaben des Flughafens über Nacht repariert, am Morgen waren sie komplett behoben. 28 Flüge wurden laut Angaben auf der Webseite des Flughafens gestrichen.

Von Tomma Petersen