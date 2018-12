Langenhagen

Gegen 2.30 Uhr war ein Sattelschlepper mit Auflieger auf der Flughafenstraße – der Bundesstraße 522 – zwischen Am Pferdemarkt und der Abfahrt Godshorn – in Richtung Hannover von der Fahrbahn abgekommen und im Graben gelandet. In der Folge blieb die Strecke bis 9 Uhr komplett gesperrt. Der Verkehr wurde nach Auskunft von Langenhagens Polizeisprecher Patrick Götze weiträumig über die Münchner und Langenhagener Straße umgeleitet. Es kam seinen Angaben zufolge zu erheblichen Behinderungen.

Da zunächst nicht ganz klar war, ob das Fahrzeug Gefahrstoffe geladen hatte, wurde um 3.30 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Neben dem Messzug aus Godshorn wurden nach Auskunft von Feuerwehrsprecher Stephan Bommert auch Kräfte aus Langenhagen alarmiert. Seinen Angaben zufolge konnte aber rasch Entwarnung gegeben werden. Und der Fahrer des Sattelzugs habe erhebliches Glück gehabt. In Höhe der Beifahrerseite durchbohrte ein dicker Baumstamm die Windschutzscheibe. Der Mann blieb aber unverletzt und konnte sich selbst aus der Kabine befreien.

Wie Götze weiter mitteilte, gestaltete sich die Bergung des 40-Tonners als äußerst schwierig. Letztlich waren drei Abschleppfahrzeuge nötig, um das schwere Gefährt aus dem Graben zu ziehen. Das gelang schließlich zur Mittagszeit. Zwar sei aus dem havarierten Lastwagen Diesel ausgelaufen, doch der Kraftstoff konnte aufgefangen werden. Die ebenfalls verständigte Untere Wasserbehörde der Region konnte schließlich ebenfalls Entwarnung geben. Für die Umwelt habe keine Gefahr bestanden. Über die Höhe des Schadens oder die Unfallursache konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Übermüdung oder Alkoholeinfluss konnte Götze aber ausschließen.

Von Sven Warnecke