Langenhagen

Das waren teure Handwerkerarbeiten: Eine Rentnerin ließ am Sonntag zwischen 10 und 15 Uhr über einen Notdienst ihre Rohre in ihrer Wohnung am Luheweg in Langenhagen reinigen. Nachdem die Firma nach rund 45 Minuten mit den Arbeiten fertig und alles zur Zufriedenheit der 82-Jährigen war, verlangten die Handwerker von der Frau 1200 Euro. Vor Beginn der Arbeiten hatte sie keinen Kostenvoranschlag erhalten.

Sie war nicht bereit den Preis zu bezahlen. Die Handwerker senkten den zu zahlenden Betrag letztlich auf 800 Euro. Diesen bezahlte die Rentnerin vor Ort in bar an die Handwerker des Notdienstes.

Später erstattet die 82-Jährige Anzeige. Die Polizei Langenhagen ermittelt nun wegen des Verdachts auf Preiswucher.

Von Julia Polley