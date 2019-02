Langenhagen

Die Ortsfeuerwehr Langenhagen ist am Montagabend um 22.02 Uhr wegen eines ausgelösten Gaswarnmelders an die Rosenstraße und um 23.16 Uhr wegen eines gesichteten Feuerscheins an die Bahnhofstraße ausgerückt.

In beiden Fällen entpuppten sich die Einsätze als Fehlalarm. Nach Auskunft von Langenhagens Feuerwehrsprecher Christian Hasse hatte sich der Feuerschein in einem Neubau als optische Täuschung entpuppt. Die Ehrenamtlichen konnten in der Folge wieder einrücken.

Bereits um 22.02 Uhr war die Feuerwehr an die Rosenstraße gerufen worden. Dort hatte ein Gaswarnmelder in einem Haus ausgelöst. Nach einer Kontrolle der Gastherme konnten jedoch keine Unregelmäßigkeiten oder eine daraus resultierende Gefahr festgestellt werden.

Von Sven Warnecke