Langenhagen

Unter dem Motto: „Nicht jeder Baum ist reich geschmückt...“ rufen Unternehmen der Alten Mitte eine „ Weihnachten im Schuhkarton“-Aktion ins Leben. Die Geschenke werden an Obdachlose in Langenhagen verteilt. Die Idee dafür kam Angela Redeker vom Fußbodenstudio Saeger nach eigenen Angaben in einer schlaflosen Nacht. „Ich habe mich gefragt, wie wir direkt vor der Haustür helfen können.“ Tagsüber ging sie mit diesem Gedanken auf Stefan Hecht von der Firma Boxenstop zu, der ihr sofort seine Unterstützung zusagte. Auch die Kaufleute im Dr.-Ungruh-Gewerbepark an der Straße Am Pferdemarkt beteiligt sich an der Aktion.

Nun freuen sich die Organisatoren über gespendete Geschenke, die am 18. Dezember an Bedürftige verteilt werden sollen. Noch bis zum 15. Dezember werden die Geschenke-Schuhkartons während der allgemeinen Öffnungszeiten im Fußbodenstudio Saeger, Am Pferdemarkt 9, bei Boxenstop an der Walsroder Straße 135 und bei der Firma Technikparts Innovation, Walsroder Straße 135 bis 137, angenommen.

Redeker bittet darum, folgende Geschenketipps zu beachten: Originalverpackte Hygieneartikel und Lebensmittel sowie Süßwaren, die mindestens bis März 2019 haltbar sein sollten, oder Kleidungsstücke wie Mützen, Handschuhe, Schals und Socken. Die Organisatoren bitten darum, keinen Alkohol oder frische Früchte einzupacken. Bleiben Weihnachtspakete übrig, werden diese an die an den Langenhagener Verein KfO (Kochen für Obdachlose) übergeben und dann in Hannover an Obdachlose verteilt.

Von Leonie Oldhafer