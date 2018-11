Kaltenweide

Bei einem Verkehrsunfall auf der Wagenzeller Straße in Höhe der Zufahrt auf die Autobahn 352 in Kaltenweide ist am Donnerstagmorgen ein Autofahrer leicht verletzt worden. Er kam in eine Klinik. An den beteiligten zwei Fahrzeugen entstand nach Polizeiangaben ein Schaden in Höhe von 30.000 Euro.

Nach Auskunft von Langenhagens Polizeisprecher Patrick Götze wollte gegen 6.35 Uhr ein 38 Jahre alter Volvo-Fahrer auf den Zubringer der Autobahn abbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden 31 Jahre alten Mann in seinem VW Golf. Bei dem Zusammenprall wurde der VW-Fahrer verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Von Sven Warnecke