Langenhagen

Das erste Fahrzeug war der Polizei am Sonnabend gegen 23.15 Uhr aufgefallen: Ein Opel Crossland war, wie die Polizei berichtet, „mit unsicherer Fahrweise“ auf dem Stucken-Mühlen-Weg in Krähenwinkel unterwegs. Bei der Kontrolle des Fahrzeugführers stellte sich heraus, dass der 20-Jährige am Steuer noch keinen Führerschein besitzt. Im Gegensatz zu seinem 19-jährigen Beifahrer, der das Fahrzeug gemietet hatte. Im Auto entdeckte die Polizei noch einen weiteren Insassen. Alle drei gaben später zu Protokoll, Fahrübungen abgehalten zu haben. Gegen den Fahrzeugführer wird nun ermittelt, ebenso wie gegen den Mieter des Autos, da er das Fahren ohne Zulassung erlaubt habe.

Dies gilt auch für einen 22-jährigen Fahrzeughalter, der in derselben Nacht gegen 0.15 Uhr das Steuer seines Autos einem 18-Jährigen ohne Führerschein überlassen hatte. Die beiden waren auf der Walsroder Straße unterwegs, als sie von der Polizei kontrolliert wurden. Weitere Ermittlungen offenbarten überdies, dass das Auto keine Haftpflichtversicherung hatte.

Von Rebekka Neander