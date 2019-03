Engelbostel

Kräftigung der Stütz- und Haltemuskulatur, Sturzprävention, Koordination, Gleichgewichtstraining, Stabilisierung des Herz-Kreislaufsystems: In diese und weitere Themen erhalten Interessierte Einblicke beim Gesundheitstag am Sonnabend, 23. März. Dazu lädt der MTV Engelbostel-Schulenburg ein. Von 11 bis 18 Uhr gibt es im Mehrzweckraum des MTV-Sportzentrums, Stadtweg 43 in Engelbostel, für die Teilnehmer Programm.

Insgesamt acht Themenschwerpunkte werden jeweils 30 bis 60 Minuten besprochen und mit praktischen Übungen untermauert. Zum Abschluss des Tages gibt es für die Teilnehmer einen Trommel-Workshop. Mit einem Musiktherapeuten erlernen die Teilnehmer einfache Rythmen. Weitere Workshops gibt es unter anderem zur Anwendung eines Defibillators, zu Pilates, zu Qi Gong und zum Body Workout. Interessierte können selbst entscheiden, welches Thema sie interessiert und auch an einzelnen Angeboten teilnehmen.

Teilnehmer sollten bequeme Kleidung und Turn- oder Gymnastikschuhe mitbringen. Alle sind willkommen – auch Nicht-Mitglieder. Weitere Informationen sowie eine Übersicht der Uhrzeiten für die jeweiligen Workshops finden Interessierte im Internet auf www.mtv-engelbostel-schulenburg.de. Eine vorherige Anmeldung zum Gesundheitstag ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei. Weitere Fragen beantwortet Regina Reimers-Schlichte unter Telefon (0511) 741290.

Von Julia Polley