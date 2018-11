Langenhagen

Die Polizei hat am Montag um 15.30 Uhr einen 26-Jährigen erwischt, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der Autofahrer ging den Beamten bei einer Kontrolle in der Straße Brinkholt in Langenhagen ins Netz.

Die Polizisten untersagten dem Mann die Weiterfahrt mit seinem 3er BMW. Stattdessen nahmen sie ihn mit auf die Wache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Alle Polizeimeldungen aus Langenhagen finden Sie im Polizeiticker.

Von Julia Polley