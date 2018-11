Langenhagen

Ein Mercedes-Fahrer ist am Montagabend zwischen 20.05 und 20.10 Uhr auf der Kreuzung Reuterdamm/Theodor-Heuss-Straße in Langenhagen über eine rote Ampel gefahren. Ein Rollerfahrer konnte in letzter Sekunde ausweichen – und verursachte fast einen Unfall mit einem anderen Wagen. Die Polizei bittet die Beteiligten, sich beim Kommissariat in Langenhagen zu melden.

Der Mercedes-Fahrer war auf der Theodor-Heuss-Straße unterwegs und ist an der Kreuzung rechts in den Reuterdamm abgebogen – trotz roter Ampel. Ein auf dem Reuterdamm in Richtung Isernhagen fahrender Rollerfahrer konnte nur durch ein Ausweichmanöver einen Unfall verhindern. Dadurch kollidierte er aber fast mit einem auf der Linksabbiegerspur wartenden Auto.

Die Polizei ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung gegen den verursachenden Autofahrer, der nach dem Vorfall einfach weiterfuhr. Das Fahrzeug ist den Beamten bekannt. Nun bitten sie den Rollerfahrer sowie den Fahrer des wartenden Pkw sich mit dem Kommissariat in Langenhagen unter Telefon (05 11) 1 09 42 15 in Verbindung zu setzen.

Von Julia Polley