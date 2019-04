Godshorn

Die Ortsfeuerwehr Godshorn ist am Freitag um 11.33 Uhr mit drei Fahrzeugen und elf Ehrenamtlichen zu einem Containerbrand auf dem Gelände eines Logistikunternehmens an der Münchner Straße ausgerückt. Nach Auskunft von Feuerwehrsprecher Stephan Bommert hatten Mitarbeiter der Spedition beim Verladen aufsteigenden Rauch bei einer sogenannten Wechselbrücke bemerkt. Sie hätten anschließend „vorschriftsmäßig die Alarmkette in Gang“ gesetzt, berichtet der Sprecher nach Ende der Löscharbeiten.

„Bis zum Eintreffen der Feuerwehr konnten die Mitarbeiter zudem die Wechselbrücke aufsatteln und vom Gebäude auf den Hof umsetzen“, erläutert er. Dank dieses umsichtigen und schnellen Handelns konnte ein Schaden am Gebäude verhindert werden, lobt Bommert die Beschäftigten. Beim Eintreffen der Kräfte stand die mit Stückgut beladene Wechselbrücke bereits im Vollbrand. Einsatzleiter Detlef Hildebrandt schickte für die Löscharbeiten zwei Atemschutztrupps vor. Nach dem Einsatz von 3000 Litern Wasser und Schaum war das Feuer aus.

Von Sven Warnecke