Engelbostel/Langenhagen/Godshorn

Die Ortsfeuerwehr Engelbostel hat am späten Freitagabend mehrere Menschen aus einem Haus evakuieren müssen. Die Bewohner hatten zuvor Brandgeruch festgestellt und gegen 23.45 Uhr den Notruf gewählt. Die Ehrenamtlichen rückten nach Auskunft von Feuerwehrsprecher Rudolf Schweidler daraufhin mit elf Einsatzkräften unter Leitung des stellvertretenden Ortsbrandmeisters Lars Seidel an die Heidestraße aus. Nachdem feststand, dass sich in dem Gebäude noch mehrere Erwachsene sowie Kinder aufhalten sollten, schickte Seidel sofort Trupps unter Atemschutz in das Haus, um die Menschen in Sicherheit zu bringen und die Lage in dem Flachbau zu erkunden.

Die Einsatzkräfte konnten anschließend rasch die Ursache ausfindig machen: ein Schmorbrand in der Stromverteilung des Hauses. Dieser hatte Schweidlers Angaben zufolge zu einem Stromausfall geführt. Der ebenfalls alarmierte Notdienst des Energieversorgers schaltete dort daraufhin den Strom ab. Die Feuerwehr belüftete die Räume und konnte schließlich um 1.20 Uhr wieder abrücken.

Feuermelder mutwillig ausgelöst

Wegen einer offenbar mutwillig ausgelösten Brandmeldeanlage musste die Ortsfeuerwehr Langenhagen am Sonnabend um 6.22 Uhr an den Rohdehof ausrücken. Dort hatte ein Unbekannter das Glas eines Druckknopfmelders eingeschlagen. Die Feuerwehr nahm anschließend die Anlage wieder in Betrieb und rückte ab. Bereits am Freitagabend war die Godshorner Feuerwehr um 20.08 Uhr an die Kemptener Straße anrückt. Dort hatte wegen eines technischen Defekts die Brandmeldeanlage fälschlicherweise Alarm geschlagen.

Von Sven Warnecke