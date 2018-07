Langenhagen

Was außer dem Diebesgut fehlt, das ist die genaue Tatzeit: Zwischen dem 13. und 20. Juli haben sich unbekannte Autoknacker einmal mehr in zwei Parkhäusern am Langenhagener Flughafen an Autos zu schaffen gemacht. Im Parkhaus 6 verschwanden aus dem Handschuhfach eines BMW ein mobiles Navigationsgerät sowie 30 Euro Bargeld. Die Täter hatten zuvor die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen. Im Parkhaus 5 traf es einen Ford Fiesta, dessen Dreiecksscheibe zu Bruch ging und aus dem ebenfalls ein mobiles Navi mitgenommen wurde. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon (0511) 1 09 42 15.

Von Martin Lauber