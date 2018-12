Langenhagen

Mit nur leichten Verletzungen, aber vielen offenen Fragen endete eine Prügelei in einem Lokal an der Walsroder Straße in der Nacht zu Sonnabend. Gegen 1.40 Uhr hatten Passanten die Polizei gerufen, weil sie Zeugen der Prügelei geworden waren. Demnach waren mehrere junge Männer nach zunächst verbalen Streitigkeiten vor dem Lokal handgreiflich geworden. Im Zuge der Prügelei ging einer der Männer zu Boden, wo er von einem bislang Unbekannten mit dem Fuß getreten wurde. Das Opfer zog sich dabei unter anderem eine Platzwunde im Gesicht zu. Kurz vor Eintreffen der Polizei ergriffen laut Zeugenaussagen einige der Männer die Flucht. Die am Lokal direkt angetroffenen Personen machten auf Nachfrage der Polizei keine Angaben zum Vorgang. Auch das Opfer selbst wollte sich nicht äußern. Die Polizei ermittelt jetzt gegen Unbekannt wegen des Vorwurfs der gefährlichen Körperverletzung. Wer weitere Hinweise zu der Schlägerei geben kann, erreicht die Polizei Langenhagen an der Ostpassage sowie unter Telefon (0511) 1094215.

Von Rebekka Neander