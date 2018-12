Kaltenweide

Einmal mehr hat ein Rauchwarnmelder Schlimmeres verhindert: Gegen 23.13 Uhr wurden am Sonnabend Nachbarn eines Mehrparteienhauses an der Kananoher Straße auf das Piepen eines Warnmelders im Gebäude aufmerksam und alarmierten die Feuerwehr. Die Kaltenweider Feuerwehrleute unter Einsatzleitung von Florian Köpke konnten beim Eintreffen bereits deutlichen Brandgeruch vor der Tür der Ein-Zimmer-Wohnung wahrnehmen. Als sich auf Klingeln und Klopfen niemand rührte, öffnete die Feuerwehr die Wohnungstür gewaltsam. Ein Trupp unter Atemschutz fand in der bereits stark verqualmten Wohnung einen schlafenden Mann. Sie übergaben ihn dem Rettungsdienst. Dieser brachte ihn mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Als Quelle des Qualms stellte sich auf dem Herd vergessenes Essen heraus. Die Ortsfeuerwehr war mit 14 Feuerwehrleuten und drei Fahrzeugen bis 0.20 Uhr im Einsatz.

Weitere Meldungen zu Feuerwehr- und Polizeieinsätzen finden Sie hier.

Von Rebekka Neander