Langenhagen

Feuer in der Gutzmannschule an der Konrad-Adenauer-Straße am Dienstagmittag: Zwei Lehrerinnen entdeckten um 13 Uhr einen brennenden Mülleimer mit Papier im Schulgebäude. Die Feuerwehr musste jedoch nicht alarmiert werden. Die beiden konnten den Plastikbehälter mit einem Feuerlöscher löschen.

Die 45 und 35 Jahre alten Frauen klagten durch den Rauch anschließend über Atembeschwerden. Weil der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung bestand, wurden beide Lehrerinnen vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 300 Euro.

Von Julia Polley