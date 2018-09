Langenhagen/Engelbostel

Die Polizei sucht Unbekannte, die in Langenhagen an zwei geparkten Autos jeweils eine Seitenscheibe eingeschlagen haben. Nach Auskunft eines Kommissariatssprechers ereigneten sich die Taten an der Karl-Kellner-Straße zwischen Donnerstag und Freitag gegen 4.15 Uhr. Aus den Fahrzeugen wurde indes nichts entwendet. Die Höhe des angerichteten Schadens steht noch nicht fest.

In Engelbostel haben Unbekannte am Donnerstagabend gegen 23.30 Uhr an der Hannoverschen Straße ein am Zaun einer Handwerkerfirma angebrachtes Werbeplakat aus Kunststoff angezündet. Wegen der erheblichen Rauchentwicklung rückte auch die Ortsfeuerwehr aus. Die Ehrenamtlichen brauchten aber nicht mehr eingreifen. Nun ermittelt die Polizei auch in diesem Fall wegen Sachbeschädigung.

Hinweise erbittet das Langenhagener Kommissariat unter Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke